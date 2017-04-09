Возле Ливии спасли более 700 мигрантов

Спасательные корабли гуманитарных организаций у берегов Ливии подобрали с семи утлых и переполненных лодок более 700 мигрантов. Об этом со ссылкой на итальянскую береговую охрану сообщает Reuters.

Так, спасательный корабль "Феникс" мальтийской неправительственной организации MOAS спас более 300 человек из трех лодок в международных водах у берегов ливийского города Сабрата, пишет korrespondent.net.

Корабль "Водолей", организации SOS Mediterranee и "Врачи без границ", отправились на помощь четырем резиновым лодками, с которых в общем подобрал еще около 400 человек.