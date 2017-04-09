Медали Олимпиады-2020 в Токио сделают из старых смартфонов

Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в столице Японии, сообщил всем желающим, что в центре подготовки летних Игр готовы принять от них... старые неиспользуемые смартфоны. Металл из их отделки собираются использовать для изготовления медалей.

Проект по сбору смартфонов, которые будут использованы для создания олимпийских медалей Токио-2020, стартовал в эти дни по всей Японии, пишет vesti.ru.

Планируется создать все награды для победителей и призеров Олимпиады из переработанных металлов. Кроме этого организаторы надеются с помощью акции привлечь внимание общественности к проблемам экологии.