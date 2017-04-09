Потерявший управление контейнеровоз врезался в прибрежные дома в Тайланде

Контейнеровоз под вьетнамским флагом потерял управление и врезался в прибрежные дома на реке Чаупхрайя в провинции Самутпракан недалеко от Бангкока. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел рано утром 4 апреля. По словам капитана судна Star 62, судовой двигатель корабля, которое отправлялось в Сингапур после разгрузки в порту Бангкока, внезапно выключился из-за проблем с электроэнергией.

В результате у контейнеровоза, который в этот момент совершал поворот, заклинило руль, и судно понесло на берег, сообщает vesti.ru.

Капитан судна вовремя отдал приказ отдать якорь, в результате чего контейнеровоз врезался в дома лишь своей незначительной частью. Местные жители также успели заметить приближающееся судно и разбежаться.

Сообщается, что если бы якорь не был отдан вовремя, контейнеровоз вполне мог врезаться в здание интерната для инвалидов, расположенное лишь немногим глубже на суше.