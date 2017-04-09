Pepsi удалила свой новый рекламный клип после скандала. ВИДЕО

3 апреля компания PepsiCo представила новый рекламный ролик. По сюжету во время фотосессии модель Кендалл Дженнер замечает колонну протестующих с пацифистскими плакатами. Недолго думая, девушка снимает с себя парик и присоединяется к шествию демонстрантов. Когда колонна подходит к полицейскому кордону, Кендалл протягивает одному из стражей порядка баночку газированного напитка, на что он реагирует очень дружественно, чем приводит в восторг митингующих.

Рекламный ролик возмутил пользователей социальных сетей. Главная претензия заключалась в том, что маркетологи Pepsi решили сыграть на актуальных событиях и проблемах (в видео также можно заметить девушку-фотографа в хиджабе и молодого человека азиатской наружности).

При этом на реальных акциях протеста обычно так просто не договориться с полицейским оцеплением. Плюс, как отметили пользователи Сети, выглядит ролик так, будто бы «для успешной революции нужны лишь баночка Pepsi и Кендалл Дженнер».

Первоначально представители Pepsi пытались оправдать свою рекламу, объясняя её создание «попыткой отразить глобальное явление, объединяющее людей из разных слоёв общества», и называя своё новое творение «важным посланием для современников». В конце концов видео было удалено с официальной страницы компании, а представители PepsiCo принесли свои извинения: