Глава гагаузской общины Молдовы выступил за смешанную систему

Глава гагаузской общины Молдовы Николай Терзи поддержал инициативу лидера Демпартии Влада Плахотнюка, и выступил за внедрение в стране смешанной избирательной системы, поскольку «общество готово к переменам»

На вторых общественных слушаниях по вопросу изменения избирательной системы Молдовы, сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций, глава гагаузской общины Николай Терзи высказался за смешанную систему, передает gagauzinfo.md.



«Наше общество готово к переменам. Процесс запущен при всех рисках. Кто-то говорит, что риск существуют только для оппозиции, но он есть даже для власти. Все страны экспериментируют. Исходя из необходимости не давать партиям деградировать, а также возможностей диаспоры и Приднестровья участвовать в выборах, думаю, что смешанная система была бы более предпочтительной», - сказал Терзи, цитируемый изданием Newsmaker.



Он также выступил за то, что у Гагаузии должны быть свои представители в парламенте.





