США атаковали Сирию крылатыми ракетами

Американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.

Как сообщил представитель Пентагона, около 50 ракет "Томагавк" выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

Как уточнил другой американский чиновник, атаке кораблей из Средиземного моря подверглись несколько сирийских военных объектов на территории авиабазы - взлетно-посадочные полосы, самолеты и вертолеты, а также заправочные станции, сообщает ВВС.

По его словам, ракетные удары не нацелены на российские военные объекты в Сирии.

США предупредили о планируемой военной операции ряд стран, в число которых Россия не входит, цитирует телеканал Си-эн-эн неназванного сотрудника администрации Белого дома.

По информации корреспондента журнала "Тайм" в Белом доме, до начала военной операции Дональд Трамп не звонил Владимиру Путину.

Между тем, как сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис, на авиабазе дислоцировалась группа россиян, но США заранее предупредили их о готовящемся военном ударе.

Сирийское государственное телевидение подтвердило, что атаке подверглась авиабаза. В заявлении сирийского ТВ говорится об американской агрессии.

Вскоре после первых сообщений о начале военной операции президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации.

"Сегодня я призываю все цивилизованные страны найти способ покончить с резней и кровопролитием в Сирии", - начал свое обращение американский президент.

"Предотвращение распространения и использования химического оружия представляет жизненно важный интерес для национальной безопасности Соединенных Штатов", - продолжил он.

"Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН", - заключил Трамп.