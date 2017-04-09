Япония выдвинула претензии на 273 необитаемых острова

Кабмин Японии на заседании в пятницу, 7 апреля, зарегистрировал 273 необитаемых островов в качестве национальной собственности. Решение было принято в "стремлении противостоять территориальным претензиям своих соседей".

Территориальные воды Японии и экономическая зона определяются районами, окруженными в общей сложности 491 островами. Страна может требовать права на использование морских ресурсов в этих районах.

273 из этих островов были заявлены как принадлежащие государству в конце марта, когда правительство подтвердило, что они необитаемы и не принадлежат никому.

Острова не включают в себя две спорные островные группы, которые фактически не контролируются Японией - Такешима в Японском море, которые находятся под контролем Южной Кореи, и группу контролируемых Россией Курильских островов.