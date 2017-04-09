В больнице умерла еще одна жертва нападения в Вестминстере

Число жертв нападения в Вестминстере 22 марта достигло пяти. В больнице скончалась еще одна пострадавшая у здания парламента в Лондоне - 31-летняя румынка Андрея Кристя.

Андрея Кристя, находившаяся в Лондоне в туристической поездке со своим другом, находилась на Вестминстерском мосту во время нападения Халида Масуда, упала в Темзу и получила серьезные травмы.

22 марта 52-летний британец Халид Масуд совершил нападение на прохожих и убил полицейского в лондонском Вестминстере. Жертвами нападения, кроме скончавшейся в больнице туристки из Румынии, стали полицейский Кит Палмер, преподавательница лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн и пенсионер Лесли Родс. По меньшей мере 40 человек получили ранения, сообщает ВВС.

По данным Скотленд-ярда, Масуд умышленно сбил на машине нескольких человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из автомобиля и набросился с ножом на охранявшего британский парламент полицейского, нанеся ему несколько тяжелых ранений, оказавшихся смертельными.

После этого сам Масуд был застрелен другим полицейским. Полиция предполагает, что автомобиль Масуда двигался со скоростью 120 км в час, а все нападение заняло 82 секунды.

Полиция Лондона заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на связь Масуда с экстремистскими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида", запрещенными во многих странах, включая Россию. Ранее ответственность за случившееся в Лондоне взяла на себя группировка "Исламское государство".

По словам представителя Скотленд-ярда, Халид Масуд явно интересовался джихадом, но нет оснований полагать, что он с кем-либо обсуждал планы нападения.