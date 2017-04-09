Задержан подозреваемый в организации взрыва в Ростове

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в организации взрыва возле местной школы. Он уже признался в содеянном, сообщает Следственный комитет РФ.

"В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый – 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. В ходе допроса он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства", – сказал представитель ведомства.

Также задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передает korrespondent.net.