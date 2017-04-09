ООН: При атаке в Идлибе погибли десятки детей

Детский фонд ООН сообщил о гибели 27 детей при атаке в сирийском Идлибе.

"Гибель по меньшей мере 27 детей была подтверждена при атаке в Идлибе, на северо-западе Сирии. Еще 546 человек, среди них много детей, были ранены. Ожидается, что количество пострадавших будет расти", − информировали в ЮНИСЕФ.

Региональный директор фонда Герт Каппеларер призвал "все стороны конфликта и всех, кто имеет на них влияние, немедленно положить конец этому кошмару".

"Убийства детей в Сирии нужно прекратить", − подчеркнул Каппеларер.