Советник Трампа купила роскошный особняк по соседству с Клинтон

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в минувшие выходные купила роскошный особняк стоимостью восемь миллионов долларов недалеко от центра Вашингтона, сообщает журнал Washingtonian.

По данным издания, в доме общей площадью 15 тысяч квадратных футов (около 1400 квадратных метров) находится восемь спален, 12 санузлов и личный бассейн.

Менее чем в километре от особняка живет экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, а также министр торговли США Уилбур Росс, пишет РИА Новости.

Сделку по покупке заключили 2 апреля, сообщает издание. Прежним владельцем особняка был бывший исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Моинуддин Ахмад Куреши, который ушел из жизни в прошлом году.