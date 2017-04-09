150 аэропортов для беспилотников службы доставки построят в Китае

Китайская корпорация JD.com, работающая в сфере электронной коммерции, планирует построить на юго-западе Китая 150 специальных аэропортов для беспилотников службы доставки, передает агентство Синьхуа.

В конце февраля сообщалось, что JD.com готовится создать первую в мире сеть доставок с помощью беспилотных летальных аппаратов. Тогда отмечалось, что в провинции Шэньси в центральной части КНР построят авиабазу для больших и средних дронов, которые будут способны доставлять грузы на расстояние более 300 километров в пределах провинции.

Как рассказал исполнительный директор JD.com Лю Цяндун, аэропорты будут построены в провинции Сычуань в течение трех ближайших лет. По его словам, доставка товаров с помощью беспилотников позволит сократить транспортные расходы на 70% и доставлять товары по всему Китаю в течение суток, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство Синьхуа, беспилотные летательные аппараты JD.com способны перевозить грузы весом до 50 килограммов, сейчас ведется разработка моделей с грузоподъемностью до 500 килограммов. В мае должна начаться проработка семи маршрутов для беспилотников корпорации.

Ранее сообщалось, что JD.com также планирует начать тестовые доставки посылок с помощью специальных беспилотных транспортных средств, которые имеют длину в один метр, ширину — 80 сантиметров, высоту — 60 сантиметров.

Передвигается устройство на шести колесах. Согласно заявлению компании, беспилотное транспортное средство способно самостоятельно разрабатывать маршрут доставки, избегая загруженных дорог, а также определять цвета светофоров.

JD.com была основана в 1998 году. В 2004 году она вышла в онлайн-торговлю. Компания является одной из крупнейших по объему онлайн-продаж в Китае в секторе B2C.