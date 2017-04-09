Молдова и Объединенные Арабские Эмираты подпишут ряд документов о сотрудничестве

Молдова и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовят подписание ряда двусторонних документов об экономическом сотрудничестве. Документы были парафированы в ходе визита в ОАЭ молдавской делегации во главе с министром экономики Октавианом Калмык.

Руководитель Главного управления международного экономического сотрудничества министерства экономики Михаела Горбан отметила, что речь идет о соглашении между двумя странами о продвижении и взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.



Стороны также договорились провести новый раунд переговоров по Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве, подписание которого стимулирует двусторонние торгово-коммерческие отношения, а также создаст нормативно-правовую базу для формирования Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.



Михаела Горбан также подчеркнула, что после прохождения всех национальных процедур утверждения, стороны планируют подписать три двусторонних соглашения о сотрудничестве до конца третьего квартала этого года.



Вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык и министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Аль Мансури отметили, что проведение переговоров и подписание этих документов позволит успешно реализовать в будущем двусторонние инвестиционные проекты, выгодные для обеих стран, в частности, в области сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, туризма, инфраструктуры и т.д. Стороны договорились, что в течение 2017 г. будет организован ряд взаимных визитов как на уровне правительственных учреждений, так и на уровне экономических агентов с целью обмена опытом в развитии Свободных экономических зон, регионального партнерства.



В ходе визита Молдова также получила приглашение принять участие в международной выставке Expo Dubai 2020, передает Инфотаг.