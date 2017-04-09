79-летняя пенсионерка избила школьника зонтом

В Ставрополе 79-летняя женщина, избившая 11-летнего школьника, предстанет перед судом.

«Установлено, что гражданка 1938 года рождения в марте прошлого года поссорилась с 11-летним мальчиком, который был ей знаком, нанесла ему зонтом не менее трех ударов по голове и один удар кулаком в область лица», — отмечается в сообщении.

Медики констатировали у ребенка сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Нападавшей грозит до двух лет лишения свободы, пишет lenta.ru.