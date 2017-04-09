Доходы госбюджета к началу марта выросли почти на 27%

Доходы государственного бюджета к началу марта достигли 4,204 млрд. леев ($210,2 млн.) - на 891,6 млн. леев (26,9%) больше аналогичного периода 2016 года.

Как спередает Инфотаг, рост объясняется увеличением поступлений как основных доходов на 888,6 млн. леев (26,9%) - до 4,188 млрд., так и от проектов, финансируемых из внешних источников - на 3 млн. леев (22,9%) - до 16,3 млн.



Более половины доходов (2,621 млрд. леев) обеспечила таможня, поступления от которой выросли на 32,2% (638,1 млн.). Доходы, администрируемые налоговой службой, увеличились 21,1%, превысив 1,758 млн. леев. В структуре поступлений ведущая роль принадлежит НДС - 2,272 млрд. леев (+25,7%), акцизам - 751,7 млн. (+43%) и подоходному налогу - 565,5 млн. леев (+14,8%). При этом, минфин вернул в январе экономическим агентам НДС и акцизов на 367,7 млн. леев против 306,4 млн. год назад. Он утверждает, что ритм возврата - ежедневный, что создает благоприятные условия предпринимателям для деловой деятельности.



Расходы госбюджета выросли за год на 27,7% и превысили в январе-феврале 5,486 млрд. ($274,3 млн.). Более трети (1,437 млрд. леев) расходов казны государства использовано на социальную защиту. При этом ассигнования на это уменьшились на 109,6 млн. Минфин объясняет это тем, что Национальная касса социального страхования сама попросила меньше трансфертов из госбюджета, в связи с накоплением собственных средств.



Расходы на образование выросли на 80,9 млн. - до 1,169 млрд. леев. На здравоохранение потрачено больше на 226,1 млн. леев - до 525,9 млн. Затраты на "услуги в области экономики" на 569,8 млн. леев, а на "государственные услуги общего назначения" - на 253,5 млн.



Больше всего сэкономлено денег государства на защиту окружающей среды. На эти цели ассигнования сократились почти вдвое - до 15,7 млн. леев. Несмотря на это, дефицит госбюджета превысил 1,282 млрд. леев против 982,6 млн. год назад.

