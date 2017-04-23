Hyundai Motor и Kia Motors решили отозвать 170 тысяч машин

Автомобильные компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве в Южной Корее более 170 тысяч автомобилей для устранения возможного дефекта двигателя. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении двух компаний и министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Проблемы касаются двигателей моделей Theta 2 турбо и 2.4 GDI, которые устанавливались до августа 2013 года на седаны Hyundai Grandeur, Sonata, Kia K7 и K5, а также внедорожник Sportage. Силовые агрегаты этих машин могут выйти из строя во время движения из-за дефекта коленчатого вала и подшипников.

Кроме того, компании ведут переговоры с властями США о возможности отзыва поставленных туда ранее 1,3 миллиона автомобилей пяти марок, включая Santa Fe и K5, на которых тоже устанавливались двигатели Theta 2.

В феврале 2015 года Hyundai Motor объявила, что отзывает около 263 тысяч автомобилей Elantra в США и Канаде из-за потенциальных неисправностей в агрегатах рулевого управления. В мае того же года компания отозвала в США 2,6 тысячи машин Accent в связи с неправильной работой системы безопасности пассажира.

В настоящее время южнокорейская группа Hyundai Kia Automotive Group входит в пятерку крупнейших мировых автоконцернов, отмечает Лента.ру.