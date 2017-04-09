Поклонники телешоу об астрономии открыли четыре новых планеты

В Австралии поклонники популярной телевизионной передачи, посвященной астрономии, приняли участие в массовом проекте, в ходе которого открыли в дальнем космосе четыре новых планеты.

Организаторы шоу под названием Stargazing Live призвали его зрителей присоединиться к проекту, в рамках которого все желающие полученные при помощи телескопа "Кеплер" изучают снимки участка космоса с изображением примерно 100 тысяч звезд, выложенные на одном из сайтов.



За двое суток на призыв откликнулись примерно 10 тысяч поклонников программы. Ими было обнаружено большое количество похожих на планеты объектов, из которых специалистами было идентифицировано четыре планеты "сверх-земного" типа, вращающиеся вокруг одной из звезд в созвездии Водолея, сообщает Mashable.



Каждая из этих планет превышает Землю по размерам примерно в два раза. Они находятся от нас на расстоянии примерно 600 лет.



Все участники проекта будут указаны учеными как соавторы, когда отчет об открытии будет представлен официально, передает Вести.ру.