Правда или полуправда? - Google запустила сервис по проверке достоверности новостей

Американская компания Google запустила функцию "Проверка фактов", которая позволит пользователям проверить достоверность сведений, распространяемых СМИ.

Как сообщило агентство Bloomberg, новая опция, подобная той, которая уже существует в социальной сети Facebook, позволит читателям критически оценивать информацию и не доверять "ложным новостям".



Отныне Google намерена сопровождать новости, найденные пользователями в различных СМИ, а также заявления официальных лиц надписями "правда", "неправда" или даже "полуправда". Такая маркировка появится в случае, если эти сведения уже были проверены на соответствие действительности другими ресурсами, в частности сайтами PolitiFact и Snopes. В роли проверяющих могут выступать и другие сервисы, например такие газеты, как The New York Times или The Washington Post, передает ТАСС.



"Эта проверка фактов осуществляется не самой Google, - сообщил агентству представитель интернет-гиганта. - И хотя могут быть сделаны разные выводы (в результате проверки тех или иных сведений разными ресурсами), мы думаем, что людям все равно полезно понимать степень консенсуса по конкретным утверждениям и иметь информацию о том, какие из источников с этим согласны".

