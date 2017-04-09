У Цереры обнаружили исчезающую атмосферу

Американские и испанские ученые обнаружили, что атмосфера Цереры периодически появляется и исчезает. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, кратко о нем сообщает НАСА.

По мнению ученых, формирование разреженной атмосферы карликовой планеты определяется двумя факторами, каждый из которых напрямую связан с Солнцем.

Во-первых, солнечный свет приводит к сублимации водяного льда на поверхности Цереры. Аналогичное явление характерно для комет, когда они приближаются к светилу.

Во-вторых, на формирование атмосферы карликовой планеты оказывает влияние солнечная активность, главным образом потоки высокоэнергетических протонов.

К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав данные космического телескопа Herschel, наземной обсерватории Very Large Telescope и станции Dawn, которая в настоящее время продолжает исследования Цереры, пишет lenta.ru.

Поскольку в настоящее время солнечная активность находится вблизи своего минимума, на Церере практически нет атмосферы. Специалисты полагают, что с течением времени разреженная оболочка вокруг газовой планеты немного разрастется и уплотнится.

Цере́ра — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов.

Была открыта 1 января1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в Палермской астрономической обсерватории. Некоторое время Церера рассматривалась как полноценная планета Солнечной системы, однако, в 1802 году она была классифицирована как астероид, но продолжала считаться планетой ещё несколько десятилетий.

А по результатам уточнения понятия «планета» Международным астрономическим союзом 24 августа 2006 года на XXVI Генеральной Ассамблее МАС была отнесена к карликовым планетам. Она была названа в честь древнеримской богини плодородия Цереры.