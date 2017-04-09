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Астрофизики подтвердили внеземной характер загадочных радиосигналов
// фото: moya-planeta.ru
14:57, 07 Apr 2017
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Ученые официально заявили, что загадочные радиосигналы, которые астрофизики фиксируют последние десять лет, действительно исходят не из нашей Галактики.

Прежде ученые не могли делать таких заявлений с полной уверенностью, поскольку оставалась небольшая вероятность, что радиовсплески на самом деле могли приходить не из космоса, а образовывались в результате каких-либо помех на Земле. Однако последние исследования подтвердили, что сигналы действительно берут начало за пределами нашей планеты, пишет The Independent.

В частности, к такому выводу ученые пришли, обнаружив три радиовсплеска при помощи радиотелескопа Molonglo недалеко от Канберры в Австралии. Этот телескоп обладает огромным фокусом, что позволяет обследовать большие участки неба и очень точно ловить радиовсплески. Три обнаруженных сигнала телескоп отобрал из собранных за сутки 1000 терабайт информации.

Теперь ученые намерены узнать, где именно берут начало загадочные интенсивные всплески радиоволн, передает Моя планета.




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