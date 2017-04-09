MTV откажется от разделения на актеров и актрис

Телеканал MTV объявил, что его премия в области кино и телевидения откажется от разделения звезд на актеров и актрис.

Отмечается, что в гендерно-нейтральной номинации за звание лучшего актера кино будут бороться англичанка Эмма Уотсон («Красавица и чудовище»), австралиец Хью Джекман («Логан») и шотландец Джеймс Макэвой («Сплит»). Милли Бобби Браун и Эмилия Кларк, сыгравшие в сериалах «Очень странные дела» и «Игра престолов» соответственно, стали соперницами Джеффри Дина Моргана («Ходячие мертвецы») и Дональда Гловера («Атланта»).

26-я церемония вручения премии MTV в области кино и телевидения (MTV Movie & TV Awards) пройдет в Лос-Анджелесе в мае. Награда существует с 1992 года. Победителей различных категорий выбирают путем голосования интернет-пользователей на сайте MTV. Мероприятие, как правило, обставляется в юмористическом ключе и пародирует премию «Оскар», отмечает Лента.ру.

В 2016-м фильмом года на премии стал фантастический боевик «Звездные войны: Пробуждение силы». Лучшим актером назвали Леонардо Ди Каприо за ленту «Выживший», а в номинации «Лучшая актриса» победила Шарлиз Терон, снявшаяся в картине «Безумный Макс: Дорога ярости».