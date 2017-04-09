Еще одну массовую казнь устроили в Мосуле боевики ИГ

Боевики террористической группировки Исламское государство казнили 140 мирных жителей в иракском Мосуле. Об этом сообщили в своем Twitter Совет безопасности иракского Курдистана.

"В понедельник и вторник ИГ убили 140 мирных жителей, пытавшихся сбежать на подконтрольную иракским силам территорию", – говорится в сообщении. Также сообщается, что боевики подвесили тела некоторых погибших на электрических столбах.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. В середине марта армия Ирака отбила треть западного Мосула, тогда как восточную часть освободили в середине января, отмечает korrespondent.net.