Как выглядела бы "Матрица" с Уиллом Смитом в главной роли. ВИДЕО

Пользователь YouTube под ником The Unusual Suspect представил мэшап-трейлер фильма «Матрица», в котором в роли главного героя оказался не Киану Ривз, а Уилл Смит.

Кроме оригинальных кадров из «Матрицы», пользователь добавил сцены из фильмов «Я, робот» и «Я — легенда» со Смитом в главной роли, отмечает tjournal.ru.

Уилл Смит был одним из первых актёров, которого рассматривали на ведущую роль Нео в трилогии «Матрицы», Он отказался, позднее объяснив своё решение тем, что был «недостаточно зрелым» и «провалил бы роль». В итоге Смит снялся в ковбойской комедии «Дикий, дикий Запад».

В марте издание The Hollywood Reporter сообщило о планах перезапуска студией Warner Bros. «Матрицы» без сестёр Вачовски. По данным источников издания, студия проявила интерес к актёру Майклу Б. Джордану, известному по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Фантастическая четвёрка».