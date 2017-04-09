Исследование: осьминоги эволюционируют, сами меняя свою РНК

Кальмары и осьминоги эволюционируют, самостоятельно изменяя свою РНК, обнаружили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Cell.

В то время как у подавляющего большинства организмов в ДНК возникают спонтанные мутации, кальмары и осьминоги целенаправленно меняют свою РНК, чтобы приспособиться к окружающей среде.

Такие изменения влияют на выработку белков, подстраивая организм к новым условиям без фактических мутаций в геноме.

В 2015 году исследователи выяснили, что кальмар способен отредактировать до 60% РНК своей нервной системы, адаптируясь к меняющимся температурным условиям океана, пишет gazeta.ru.

Теперь, после анализа тысяч образцов РНК, оказалось, что то же самое могут проделывать осьминоги и каракатицы.

Далее исследователи собираются разработать генетические модели, чтобы выяснить, как именно происходят изменения и чем они могут быть вызваны.