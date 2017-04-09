Мировые цены на нефть растут на фоне ударов США по Сирии

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,68%, до $52,57 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне поднялись на 1,48%, до $55,70 за баррель.

Как сообщает телекомпания CNN, при открытии торгов на рынках в Азии стоимость фьючерсный контрактов на американскую нефть-сырец повысилась сразу на 2%, сообщает gazeta.ru.

«Геополитика часто становится крупной движущей силой на нефтяных рыках. Удар США по режиму, поддерживаемому россиянами, причем в стране, где активно действуют иранцы, которые также поддерживают режим, потенциально способен вызвать дальнейшие политические потрясения», — считает аналитик компании AxiTrader Грег Маккенна.

Он также отметил, что неопределенность и беспокойство будут в ближайшем будущем подталкивать цены вверх.

США в ночь на пятницу по московскому времени нанесли удары десятками ракет «Томагавк» по территории Сирии. Дональд Трамп в экстренном обращении к американскому народу назвал эти действия необходимыми для обеспечения жизненно важных интересов национальной безопасности США.