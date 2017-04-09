Робот-скат поможет учёным шпионить за обитателями подводного мира. ВИДЕО

Группа учёных из Китая создала роботизированного ската, способного плавать вдвое быстрее, чем предыдущие аналоги. На её создание учёных вдохновил гигантский морской дьявол (манта).

Длина устройства составила чуть более девяти сантиметров, а с "хвостом" – 18,5 сантиметров. Специалисты говорят, что аппарат может плавать на протяжении более трёх часов подряд всего лишь на одном заряде аккумулятора. Достигается это благодаря "умной" двигательной установке, способной действовать как мышца.

Напомним, что робототехники из разных стран ранее уже не раз создавали так называемых мягких роботов, например, автономного октобота. А некоторые специалисты даже внедряли в свои творения живые клетки – так, из клеток крысиных сердец создали биоробота-ската, пишет vesti.ru.

Внешний слой нового бота состоит из мягкого силикона, в котором есть специальный "карман", заполненный гидрогелем, соединенным с электродом. При подаче напряжения он притягивает к себе электроны, делая остальную часть гидрогеля положительно заряженной. После этого гель притягивается к отрицательно заряженным электронам в окружающей робота воде.

В итоге "организм" робота сжимается, а его плавники приподнимаются. Но если снять напряжение с внутреннего электрода, то устройство возвращается в своё первоначальное состояние. Электрические импульсы заставляют бота махать "плавниками" вверх и вниз, как крыльями.

Новый искусственный скат также является беспроводным, а дистанционно управляемый "хвост" делает его крайне проворным. Кроме того, бот достаточно "силён", чтобы его можно было оснастить камерами и датчиками. Функционировать устройство способно при температуре воды от 0,4 до 74,2 градусов по Цельсию. Более того, большинство его материалов прозрачны, благодаря чему он практически невидим в окружающей среде.

Специалисты уверены, что разработанная ими система позволит реалистичному боту пригодиться во многих областях: например, в исследовании химического состава воды в океанах, реках и озёрах. Также устройство может изучать затонувшие корабли или искать разбившиеся самолёты.