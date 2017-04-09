ЕК: две трети сайтов по бронированию скрывают цены

Две трети веб-сайтов бронирования гостиничных номеров предоставляют неверную информацию о ценах и, таким образом, нарушают правила защиты прав потребителей ЕС, заявила Европейская комиссия в пятницу.

В своем исследовании, в ходе которого были проверены 352 сервиса бронирования и сравнения туров в интернете, представители Еврокомиссии обнаружили, что треть веб-сайтов указывают начальные цены, которые не являются окончательными, а в каждом пятом случае рекламные предложения не были действительно доступны, говорится в сообщении ЕК.



Примерно один из четырех веб-сайтов также вводил потребителей в заблуждение, утверждая, что было ограничено количество оставшихся мест или комнат по определенной цене, тогда как это отмечалось только на рассматриваемом сайте, пишет vestifinance.ru.



Комиссия не назвала ни одну из компаний, которые были проверены в ходе исследования европейских сайтов в октябре 2016 г.



Представитель Евросоюза заявил, что местные власти свяжутся с веб-сайтами, нарушающими правила защиты прав потребителей ЕС, и могут обратиться в суд, если компании не исправят ситуацию.



Ранее Еврокомиссия уже проводила проверки в отношении сайтов, где предоставлялись услуги по покупке авиабилетов и потребительские кредиты, чтобы обеспечить должный уровень защиты прав потребителей.



