СМИ: Ночные удары по Сирии нанесли американские эсминцы, гостившие в Одессе

Два американских эсминца ВМС США, которые сегодня выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийским объектам инфраструктуры, не раз заходили с визитами в Одессу. Речь о кораблях «Росс» и «Портер», которые участвовали в международных учениях «СиБриз», проводимых в Черном море в разные годы.

Эсминцы DDG-78 Porter и DDG-71 Ross относятся к ранней версии эсминцев УРО типа Arleigh Burke. При длине 154 метра имеют полное водоизмещение около 9000 тонн. Могут нести до 90 ракет «Томагавк» в шахтных пусковых установках, расположенных в носовой и кормовой части корабля.

Стандартным противокорабельным вооружением являются ракеты «Гарпун», зенитные «Стандарт» и противолодочные «Асрок». Артиллерийское вооружение состоит из носового 127 мм орудия. Четыре газотурбинные установки разгоняют их до скорости 32 узла. Экипаж, включая спецподразделение по охране ракет, состоит из 337 человек, отмечает dumskaya.net.

"Росс" на маневрах во время учений Си Бриз - 2016





Шахтные пусковые установки.



