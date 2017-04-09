Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. Полиция Швеции сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан, пишет ВВС.

Число пострадавших полиция не называет. Местное радио утверждает, что три человека погибли, но подтверждения этой информации из других источников пока нет. Шведская газета Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает о двух погибших.

По данным газеты, из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.

По данным агентства ТТ, полиция не исключает, что у случившегося может быть террористическая подоплека, однако рассматривает и другие варианты.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.