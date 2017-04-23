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Adidas распечатает на 3D-принтере 100 000 кроссовок
// фото: 7sisters.ru
16:24, 07 Apr 2017
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Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas показал первую серийную модель кроссовок, напечатанных на 3D-принтере. До конца следующего года компания намерена произвести 100 тысяч пар Futurecraft 4D, которые позиционируются как обувь для бега.

Средняя часть подошвы Futurecraft 4D изготовлена по техпроцессу Continuous Liquid Interface Production (CLIP), когда форму отливают из жидкого полиуретанового пластика, после чего придают ей желаемый внешний вид при помощи ультрафиолета. Этот способ придумала американская компания Carbon, финансируемая Google и General Electric.

Как утверждают в компании, CLIP позволяет перейти от проектирования к конечному продукту быстрее, чем когда-либо. Кроме того, "на выходе" материалы получаются более прочными и гибкими, чем традиционный литьевой пластик, пишет vesti.ru.

Adidas, однако, только начала осваивать новый способ 3D-печати. До конца 2018-го производитель намерен выпустить 100 тысяч кроссовок, но в этом году в продажу поступит только 5 тысяч. Стоимость Futurecraft 4D неизвестна, но цена будет находиться в "премиальном" диапазоне.

В последние годы технология 3D-печати усовершенствовалась до такой степени, что пользователи в домашних условиях могут напечатать самые разные предметы какой угодно формы. К примеру, недавно был разработан прототип устройства, призванный удешевить процесс "выращивания" металлический изделий для повседневных нужд. А в августе ученые создали 3D-принтер, способный печатать расплавленным стеклом.




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