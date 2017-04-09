Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада и химическую атаку в Идлибе

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Сирии Башара Асада и химической атаке в провинции Идлиб.

Глава сирийского государства изображен на зеленом фоне в черно-белых тонах, при этом его нос зажат большой красной прищепкой. На заднем плане видна гора черепов. "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада", — говорится в подписи к карикатуре.

Раннее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб и 200 раненых.

Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Руководство страны отвергло обвинения и возложило ответственность на боевиков и их покровителей, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за предполагаемую химическую атаку на президента Башара Асада и нанес ракетный удар по сирийской военной базе в провинции Хомс.

Журнал Charlie Hebdo известен своими провокационными карикатурами на актуальные политические события. В 2015 году террористы совершили нападение на редакцию журнала в Париже. Жертвами атаки стали 12 человек.