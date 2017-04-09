КНР и Норвегия ведут переговоры о свободной торговле

Китай и Норвегия подписали соглашение о возобновлении переговоров о свободной торговле, что ознаменовало окончание шестилетней дипломатической заморозки, которое Китай назвал крайне значимым на международном уровне особенно на фоне распространения протекционизма в мире, пишет Reuters.

Меморандум о взаимопонимании был одним из шести договоров, охватывающих сотрудничество в области экономического развития, технологий, здравоохранения, науки и спорта во время визита премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг в Китай впервые после возобновления дипломатических отношений в декабре.



До тех пор отношения между Осло и Пекином находились в стадии заморозки после присуждения Нобелевской премии мира в 2010 г. заключенному в тюрьму китайскому диссиденту и правозащитнику Лю Сяобо.



"Ваш визит в Китай показывает, что наши отношения снова отправятся в долгое путешествие с новой отправной точки", - сказал премьер-министр Китая Ли Кэцян Сульбергу перед официальной двусторонней встречей.



Сульберг добавил, что важно найти "общие области интересов", когда отношения нормализуются, пишет vestifinance.ru.



Ли подчеркнул международное значение возобновления переговоров, учитывая недавние неудачи мировой глобализации и рост протекционизма, заявил представитель МИД Китая, который проинформировал журналистов о встрече.



"Возобновление переговоров о свободной торговле в этом контексте очень важно", - сказал Лю Вэйминь, заместитель директора европейского департамента министерства.



Лю Сяобо, участвовавший в демонстрациях на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., подавленных китайской армией, был посажен в тюрьму на 11 лет в 2009 г. по обвинению в подрывной деятельности за организацию петиции, призывающей положить конец однопартийному правлению. Он до сих пор остается в тюрьме.



Лауреат Нобелевской премии мира выбирается комитетом в Осло, а другие получатели ежегодных премий определяются в Стокгольме.



Ссора между Осло и Пекином привела к затруднениям для норвежских экспортеров лосося.



Сульберг отправится в деловой центр Шанхая и восточный город Ханчжоу, а затем вернется в Пекин, чтобы встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в понедельник.

