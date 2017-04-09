Трамп планирует масштабные кадровые перестановки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп "замышляет широкую кадровую перетряску в Белом доме, которая может включать смещение руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибэса и уход главного политстратега Стива Бэннона". Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники сетевое издание Axios, созданное и возглавляемое весьма осведомленным вашингтонским журналистом Майклом Алленом.

По его словам, в качестве потенциальных претендентов на пост Прибэса рассматриваются конгрессмен Кевин Маккарти, экономический советник Трампа и бывший член высшего руководства инвестиционного банка Goldman Sachs Гэри Кон и двое влиятельных и известных бизнесменов - Уэйн Берман (Blackstone Group) и Дэвид Урбан (American Continental Group).

Всех их связывают с главой администрации США давние личные отношения, пишет ТАСС.

По словам Аллена, "один из самых высокопоставленных помощников" Трампа подтвердил, что тот "задумывает крупные перемены", но предупредил, что "ситуация неопределенная... и пока еще совершенно не ясно, готов ли президент нажать на этот курок".







