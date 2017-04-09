"Я убежден, что эта инициатива поможет не только очистить наше замечательное море, но и сделает Таиланд региональным центром "зеленого" туризма", - отметил глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн.

Сбор пластикового мусора будет проходить на восточном побережье Таиланда, у острова Самет в провинции Районг, у острова Тао в южной провинции Сураттхани, а также вдоль побережья острова Пхукет. В работах по очистке в основном будут задействованы волонтеры, при этом власти планируют привлечь к этому процессу и туристов.

Пластиковый мусор, составляющий основную часть загрязнений в Таиланде, планируется превратить в полиэфирное волокно, из которого затем изготовят материал для пошива одежды, сообщает ТАСС.

В марте эксперты программы ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP, ЮНЕП) запустили кампанию по очистке морей от пластикового мусора под хештегом #CleanSeas (#ЧистыеМоря). К акции уже присоединились 10 стран - Бельгия, Коста-Рика, Франция, Гренада, Индонезия, Норвегия, Панама, Сент-Люсия, Сьерра-Леоне и Уругвай. Специалисты призвали государства ужесточить требования к промышленной продукции, запретить полиэтиленовые пакеты и обложить высокими налогами товары в пластиковой упаковке.

Ecoalf Foundation в 2012 году инициировал общественный проект по переработке отходов, попавших в воды Морового океана. Проект был реализован, в частности, в Испании, где со дна местными рыбаками было поднято немало отходов. Главная цель - собрать мусор вдоль морского побережья и провести его экологическую переработку.

Таиланд входит в десятку стран - главных источников загрязнения Мирового океана. Жители королевства, по статистике, ежегодно сбрасывают в океан до 50 тонн мусора. В Департаменте морских и прибрежных ресурсов отмечают, что ежегодно из территориальных вод страны извлекают всего лишь до двух тонн мусора. В 2016 году более 350 морских животных, относящихся к охраняемым видам, погибли в территориальных водах Таиланда, в том числе вследствие загрязнения вод пластиковыми отходами.