Минфин представил первые результаты работы электронной системы госзакупок

Первые результаты работы электронной системы госзакупок представил накануне минфин. Пока система работает в тестовом режиме, и через нее прошло всего 13 тендеров. Но участников было больше обычного, и государственные ведомства выбрали самые выгодные предложения. Потратили в итоге почти на 100 тысяч меньше, чем планировали.

"Новая система открытых закупок, благодаря которой любой гражданин страны может увидеть, что покупается на его налоги и деньги. Принцип системы все видят всё", - заявил член координационного совета проекта Вадим Желясков.

Пока платформа etender.gov.md работает в пилотном режиме, заявки принимаются лишь на малые торги. Максимум на 80 тысяч леев в случае товаров и до ста тысяч в случае услуг.

"Малые тендеры всегда проводились в кабинетах. О них мало кто знал, и предложений было немного. Мы выбирали из того, что есть, либо просматривали документы за предыдущие годы и работали с теми же фирмами", - сказала представитель Налоговой службы Родика Мидриган.

"Это позволяет повысить эффективность закупок, и экономические агенты будут нам больше доверят. В итоге получим более конкурентную среду", - министр финансов Октавиан Армашу.

"Мы можем не только из Молдовы привлечь на ремонт дороги, а привлечь из любой точки мира. Он видит тендер, он в нём участвует, ему не нужно приезжать в Молдову или какие-то вещи делать, чтобы получить пакет документов", - пояснил член координационного совета проекта Вадим Желясков.

В тестовом режиме электронную систему запустили два месяца назад. На полную она должна заработать в начале 18-го года.





