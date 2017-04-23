В мессенджере Telegram появятся видеосообщения

В мессенджере Telegram появятся видеосообщения длинной до 60-ти секунд. Записывать их можно будет при помощи фронтальной камеры смартфона, о чем сообщается на канале Telegram Info.

Ролики будут запускаться без звука. Для его добавления пользователю потребуется нажать на окно видео, как и во многих популярных социальных сетях, сообщает korrespondent.net.

Изначально тестирование данной функции запланировано на Android-устройствах. В дальнейшем данная опция должна появиться также на iOS, Windows Phone, Windows 10 Mobile, десктопе и в веб-версии Telegram.