Судья предложил оплатить штраф за школьницу, ранившую насильника

Британский судья предложил 15-летней девочке, ударившей ножом человека, который насиловал ее в детстве, заплатить за нее штраф, который она в соответствии с законом должна выплатить в пользу потерпевшего.

Школьница из Брэдфорда обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Вину она не отрицала. Однако судья Джонатан Дарем, рассмотрев дело, счел, что тюремный срок был бы слишком суровым наказанием для нее.

В суде выяснилось, что сразу после нападения на потерпевшего обвиняемая сама пришла в полицию. На допросе она заявила, что, надругавшись над ней несколько лет назад, он сломал ей жизнь.

В связи с этим судья приговорил подсудимую к самому мягкому наказанию из всех предусмотренных законом за подобные преступления, обязав ее в течение двух лет наблюдаться у специалистов по подростковой преступности.

Кроме того, закон обязывал судью взыскать с обвиняемой от 10 до 170 фунтов в качестве компенсации судебных издержек потерпевшего. Именно эту сумму судья и предложил девочке выплатить за нее.

Надзорный орган по соблюдению судейской этики такой поступок не оценил и вынес ему выговор. По мнению надзорной инстанции, заявление Дарема ставит под сомнение его беспристрастность как судьи.

Выговор является ниболее мягкой формой порицания в случае, когда надзорная инстанция приходит к выводу о необходимости дисциплинарных мер, отмечает ВВС.