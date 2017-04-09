Нападение в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана

Шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Имени задержанного полиция не назвала. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для нападения, обнаружен подозрительный предмет. Он лежал на водительском сиденье, передает ВВС.

В полиции пока не знают, что это за предмет. По словам представителя правоохранительных органов, пока полицейские уверены в том, что "его там быть не должно было".

До этого шведские СМИ утверждали, что в машине нашли бомбу, но официально эта информация так и не подтверждена.

Нападение на людей в центре Стокгольма произошло в пятницу днем. Погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Шведский премьер-министр назвал произошедшее террористической атакой.

Для нападения использовался грузовик, угнанный у местной пивоваренной компании. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма - Дроттнинггатан - снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.