Полиция Осло обезвредила подозрительный предмет

В центре Осло был произведен контролируемый взрыв предмета, похожего на бомбу. Об этом сообщает норвежская полиция.

Подозрительный предмет был обнаружен в районе Гронланд, который сразу же был оцеплен полицией.

По словам официального представителя, сложно сказать, было ли взрывчатое вещество в этом предмете, однако контролируемый взрыв был мощнее, чем предполагал объем использованной полицией взрывчатки, сообщает ВВС.

Полиция в Осло находится в состоянии повышенной готовности, после того как в пятницу произошло террористическое нападение.

Человек на угнанном грузовике въехал на пешеходную часть в одном из районов шведской столицы и начал давить людей. Погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.