Египет: взрывы в церквях в Вербное воскресенье

По меньшей мере 36 человек погибли в результате взрывов в двух церквях во время богослужений по случаю Вербного воскресенья.

Первый взрыв прогремел в коптской церкви Св. Георгия в городе Танта, что в 130 км к юго-востоку от Александрии. Там на месте погибли 25 человек. Внутри этой церкви находился Патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.

Через некоторое время произошел второй теракт: взрывное устройство сработало в храме Св. Марка в самой Александрии. Там погибли 11 прихожан, сообщает ВВС.