Определен срок закрытия старейшей АЭС во Франции

Правительство Франции определило условия закрытия атомной электростанции Фессенхайм. Согласно документу, опубликованному в воскресенье, 9 апреля, старейшая французская АЭС будет закрыта с вводом в действие нового энергоблока на АЭС во Фламанвиле, которое ожидается не ранее 2019 года. В декрете правительства срок работы АЭС Фессенхайм ограничен 11 апреля 2020 года.

Совет директоров французского энергетического концерна EDF ранее принял решение о том, что заявка на остановку Фессенхайма может быть подана только за шесть месяцев до запуска в эксплуатацию нового реактора Фламанвиля.

Французским властям пришлось учесть это в своем решении. В Германии критически отнеслись к решению концерна EDF, назвав его "большим разочарованием", и призвали Париж подать заявку о закрытии АЭС Фессенхайм как можно быстрее, передает korrespondent.net.

В своей предвыборной кампании президента Франции Франсуа Олланд обещал остановить работу АЭС Фессенхайм еще до конца 2016 года. Реактор же во Фламанвиле должен был быть запущен по изначальному замыслу еще в 2012 году, однако при его строительстве периодически возникали новые сложности и он все еще не введен в эксплуатацию.

АЭС Фессенхайм была введена в эксплуатацию в 1977 году и располагается в зоне сейсмического разлома в 100 километрах от французского Страсбурга, в 25 км от немецкого Фрайбурга и в 40 км от швейцарского Базеля. Защитники окружающей среды из Франции, Германии и Швейцарии уже долгое время борются за прекращение работы АЭС Фессенхайм, находящейся в эксплуатации 40 лет.