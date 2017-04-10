Ученые: две трети Большого Барьерного рифа обесцвечены

Обесцвечивание Большого Барьерного рифа у берегов Австралии приняло беспрецедентные масштабы. Как свидетельствуют данные аэрофототопографической съемки, обесцвечиванию подверглось уже две трети рифа.

Обесцвечивание - процесс утраты кораллами симбиотических водорослей зооксантелл, окрашивающих риф в яркие цвета - затронуло уже 1500 км рифа, говорят ученые.

Зооксантеллы - отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже несколько лет подряд, уверены ученые.

За последние месяцы сильнее всего пострадала середина рифа, тогда как в прошлом году процесс обесцвечивания активно проходил в северной части Большого Барьерного рифа.

Год назад ученые предупреждали, что для восстановления покрывающего кораллы слоя водорослей потребуется как минимум 10 лет. Сейчас ученые опасаются, что шансов на восстановление кораллов рифа осталось очень мало. Также, с точки зрения ученых, процесс обесцвечивания угрожает уже самому существованию рифа, сообщает ВВС.

Как объясняют ученые, потеря цвета происходит из-за повышения температуры окружающей кораллы воды. Она нагревается из-за человеческой активности, так как мировой океан впитывает 93% энергии, которую производит человек.

По словам профессора Терри Хьюза из Университета Джемса Кука, мировое сообщество должно срочно принять меры для борьбы с изменением климата.

Австралийские ученые изучили состояние почти 800 коралловых рифов и пришли к выводу, что только южная часть Большого барьерного рифа осталась неповрежденной.

Большой Барьерный риф, протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км, является крупнейшим в мире коралловым рифом, гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и около 900 островов в Коралловом море.