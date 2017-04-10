В Египте на три месяца введено чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек.

27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), погибли во время первого взрыва.

Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира.

Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта.

Папа римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, резко осудил эти нападения.