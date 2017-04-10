На месте пожара нашли тело погибшего.

По данным региональных спасателей, на месте ЧП работают 53 человека и 15 единиц техники, в том числе 40 человек и 12 единиц техники от МЧС России.

Храм всех религий (международный культурный центр духовного единения) сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций.

Службы и обряды здесь не проводят. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода.