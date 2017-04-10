Девять человек остаются в больнице после теракта в Стокгольме

Девять человек по-прежнему находятся в больнице после наезда грузовика на толпу в Стокгольме, двое из них — в тяжелом состоянии.

"Девять пациентов по-прежнему находятся в больнице. У двоих из них серьезные травмы. Травмы семерых оцениваются как легкие", — говорится в сообщении для прессы отдела здравоохранения администрации Стокгольма, пишет РИА Новости.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens.

Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.