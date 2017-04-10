Японские сейсмологи планируют пробурить землю до мантии

Группа японских сейсмологов планирует первыми в мире пробурить земную кору и достигнуть мантии планеты.

Цель этого проекта, по словам исследователей из Японского агентства по науке и технике в области морских наук (JAMSTEC), — попытка узнать больше о том, как образовалась наша планета и из чего состоит мантия. Японское правительство поддерживает и финансирует эту экспедицию, так как знания подобного рода помогут предсказывать землетрясения, передает CNN.

Мантия, составляющая 80% массы нашей планеты, находится под земной корой на глубине более 10 км. В данный момент ученые рассматривают три места, в которых они могут начать бурения до мантии. «Одним местом является побережья Гавайев, второе находится у берегов Коста-Рики, а последние — возле Мексики», — говорит Натсуе Абе, представитель агентства.

Проект будет осуществляется с борта самого современного бурового судна — «Тикю». На данный момент это самое крупное судно подобного рода. «Тикю» способно опускать свой бур на глубину до 4 км, откуда тот, в свою очередь, сможет пройти 6 км сквозь земную кору до мантии. Проект перейдет в активную фазу в 2030 году.

Ученые преследуют четыре основные цели в своем проекте. Естественно, первая цель — это скважина до мантии, второй целью является изучение границы земной коры и мантии. Третья цель — изучение происхождения океанического дна. Четвертая — выяснить, на какой глубине все еще существует жизнь, передает Моя планета.