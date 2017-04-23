Дизайнеры придумали переносной дом для путешественников

Архитектурная студия SO-IL представила в Нью-Йорке проект мобильного дома общей площадью 80 м². Разработчики говорят, что любители путешествовать могут перевозить свое жилище по миру.

Хотя он и мобилен, в багаже, конечно, его не увезешь. Спроектированный в форме вертикальной трубы, дом включает в себя шесть маленьких комнат. Он предназначен для семьи из трех человек

Для этого дома не требуется ни кирпич, ни цемент. Он сделан из полупрозрачной сетчатой ткани, так что голышом по квартире лучше не расхаживать. Этот материал выступает в роли воздушного фильтра, поэтому жильцы смогут ощутить более тесную связь с окружающей средой, передает Моя планета.

В прототипе, представленном на неделе дизайна в Милане, на первом этаже есть большая кухня с открытой планировкой. На втором этаже располагается спальня с сетчатой кроватью-гамаком, а так же есть своеобразная ванная комната со стоячим душем и металлическим туалетным столиком.

На крыше мини-дом оснащен системой для сбора дождевой воды, которая подается в ванную комнату и кухню. Однако о том, как будет установлена туалетная система, не сообщается.

Дом построен из повторно используемых и пригодных для последующего использования материалов, что снижает вред окружающей среде. И что важно, любой заказчик сможет моделировать дом по своему вкусу.