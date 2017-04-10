Трамп-младший напомнил знаменитостям об их обещании покинуть США

Сын президента США Дональд Трамп-младший, напомнил американским звездам, что они собирались покинуть страну в случае победы его отца на выборах. Об этом он написал в Twitter, комментируя запись одного из блоггеров.

"Французские знаменитости, поддерживающие левых, говорят, что они переедут в Канаду, если Марин Ле Пен победит на выборах. Где же я мог уже это слышать?", — отметил видеоблоггер Пол Джозеф Ватсон.

Сын Трампа поддержал это высказывание.

"Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!" — написал он.

​Ранее ряд американских звезд шоу-бизнеса угрожали покинуть США в случае победы Дональда Трампа. В частности, такое обещание давали комедийная актриса Эми Шумер, актер Сэмюэл Джексон, актриса и певица Барбара Стрейзанд, певица Шер и другие, сообщает РИА Новости.