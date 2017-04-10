Ученые выяснили, чем пахнут старые книги

Британские ученые собрали мнения читателей об аромате старых книг и исследовали химический состав их летучих органических веществ, сделав первый шаг к созданию исторической книги запахов, в которой детально задокументируют информацию о различных ароматах.

Исследователи Института устойчивого наследия попросили посетителей библиотеки собора Святого Павла в Лондоне охарактеризовать запах старых книг. В результате большинство посетителей описали аромат библиотеки как «древесный» — такой вариант ответа выбрали 100% посетителей. Кроме того, 86% назвали этот аромат дымчатым, 71% — земляным, еще 41% читателей почувствовали запах ванили.

В ходе другого эксперимента исследователи предложили посетителям Художественной галереи Бирмингема описать запах более тысячи книг, найденных в букинистическом магазине в Лондоне. В результате одними из самых популярных для описания аромата стали слова «шоколад» и «какао». Также были использованы слова «кофе», «старый», «дерево» и «горение». Некоторые участники эксперимента уловили запахи рыбы, тела человека, ношеных носков и нафталина.

«Мы задокументировали слова, используемые посетителями для описания запахов книг, и готовы приступить к дискуссии о разработке словаря, в котором были бы идентифицированы различные ароматы, имеющие культурное значение», — заявила представительница Института устойчивого наследия Сесилия Бембайбр.

Ученые также провели химический анализ взятых из книг в библиотеке летучих органических веществ, которые испаряются при низких температурах и могут быть восприняты как запахи, передает Моя планета.