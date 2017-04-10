Смерть наступила утром 8 апреля. «По версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами», — объяснили в ведомстве.

По итогам проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Виновному грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, передает Лента.ру.

30 марта в детской городской клинической больнице № 3 впала в кому проходившая лечение в отделении нефрологии школьница. Первоначально говорилось, что ей девять лет. Также сообщалось, что, по предварительным данным, врач сделал школьнице укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции.